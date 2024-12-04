Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma araç filosunu yeniliyor. Yeni nesil 644 araç ve şehir içi ulaşımında giderek genişleyen tramvay hattıyla toplu taşımada konforlu ve güvenli dönemi başlatan Büyükşehir, 18 yaş üstü özel halk otobüslerini de trafikten çekiyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ulaşımda çığır açan çalışmalarıyla dikkat çekiyor. Büyükşehir belediyeleri içerisinde ulaşıma yaptığı yatırımlarla örnek şehir modeli olan Kocaeli, toplu taşıma da adından söz ettiriyor. Duble yollar, tüneller, kavşaklar, üst geçitler, köprüler yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu yollara da yakışır toplu taşıma ağını oluşturdu.

ŞEHİR İÇİ ULAŞIMINDA TRAMVAY

Ülkemizde demiryolları sektöründe dev yatırımlarla büyük mesafeler kat edilirken bu ilerlemenin önemli payını ise Kocaeli oluşturuyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ulaşımda yenilikçi adımlarıyla kentin tarihinde ilk kez farklı bir ulaşım sistemi oluşturmayı başarırken, Büyükşehir’in en önemli yatırımlarından biri de şehir içi ulaşımını hem ekonomik hem çevreci olan hafif raylı sistemle tanıştırmak oldu. İzmit Kuruçeşme ile Otogar ve İzmit Kocaeli Şehir Hastanesi arasındaki ulaşımı tramvay hattı ile rahatlatan Büyükşehir, bu ağı daha da genişletme kararlılığını sürdürüyor. Uzunluğu 3,8 km olan Otogar ile Alikahya Stadyumu arasındaki tramvay hattında çalışmalar devam ediyor. Bu çalışma da tamamlandığında şehir içi ulaşımı daha hızlı ve konforlu hale gelecek.

METRO HATLARI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şehri yeni bir ulaşım sistemiyle daha tanıştırmaya hazırlanıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 2018 yılında projesi yapılarak yapımına başlanan ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na devredilen Gebze OSB-Darıca Sahil Metro Hattı’nda çalışmalar sürüyor. Seyahat süresi 40 dakika, toplam uzunluğu 30,8 kilometre olacak olan metro hattı, günde 330 bin yolcuya hizmet edecek. Çalışmanın Gebze bölgesinin trafik yükünü büyük ölçüde azaltması hedefleniyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ayrıca Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Türkiye’nin en önemli ulaşım projelerinden biri olan Körfez, Derince, İzmit ve Kartepe’yi birbirine bağlayacak olan Kuzey Metro hattı için de düğmeye bastı. İhalesi tamamlanan ve yer teslimi yapılan 26,85 kilometre uzunluğundaki metro hattı projesi de Kocaeli’nin doğu-batı aksında günlük yaklaşık 300 bin yolcu taşıyacak.

644 ADET ÇEVRE DOSTU OTOBÜS

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şehir içi ulaşım hizmeti verdiği otobüs filosunu da her geçen gün büyütüyor. Bu kapsamda “2021 yılında 125, 2022 yılında 90, 2023 yılında 10, 2024 yılında da 90 olmak üzere 315 adet yeni otobüsü daha filosuna katan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin şu anki yeni stil otobüs sayısı 644’e ulaştı. 12 metre CNG (Sıkıştırılmış doğalgaz) yakıtlı çevreci ve alçak tabanlı BMC otobüsler 5 yıl yedek parça ve servis garantili. 90 yolcu kapasiteli otobüslerde çarpışma ve sürücü ikaz sistemi bulunuyor. Ayrıca otobüsler; yakıt tasarrufu, rampa çekiş performansı ile emsallerine göre daha güçlü motor sistemine sahip. Otobüslerde konfor ön planda tutuluyor. Araç içerisinde son model yangın ikaz söndürme sistemi, ergonomik yapıya sahip nano teknoloji bakteri önleyici koltuk, bebek, hamile, yaşlılar için özel olarak dizaynedilmiş fosfor özellikli görsellere sahip tercihli koltuklar ve elektronik yolcu bilgilendirme ekranları bulunuyor.

18 YAŞ ÜSTÜ OTOBÜSLER KALKIYOR

Otobüs filosunu yenileyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, aldığı UKOME kararı neticesinde 18 yaş üstündeki halk otobüslerini de trafikten çekiyor. 2006 model ve altı otobüslere çalışma ruhsatı vermeyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 2024 yılında bu kapsama giren 62 adet özel halk otobüsünü uygun hale gelene kadar trafikten men etti. Ayrıca yine UKOME tarafından 2025 yılı için 18 yaş üstü 172 adet özel halk otobüsünün de yenilenmesine karar verildi. Büyükşehir, 18 yaş üstü araçları trafikten çektiği gibi 15 ile 18 yaş aralığındaki otobüslere de her yıl uygunluk belgesi alma zorunluluğu getirdi. Büyükşehir Belediyesi gerekli gördüğü durumlarda otobüslerin trafiğe tekrar çıkabilmesi için bakım ve onarımlarının yapılması şartı koşuyor. Bu yaş aralığında olan otobüslere her yıl Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı’ndan uygunluk almadan çalışma ruhsatları verilmiyor.

İSTANBUL’A VE HAVALİMANINA ULAŞIM KOLAYLIĞI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şehir içi ulaşımında olduğu gibi şehirlerarası ulaşıma da çözüm getiriyor. Gebze-Darıca Metro Hattı ile Kocaeli ve İstanbul arasındaki trafiği rahatlatacak olan Büyükşehir, şehir içi toplu taşıma hizmetini de mega kente kadar ulaştırmayı başardı. Hat 200 ile Otogar ile Kartal arasında toplu taşıma hizmeti sunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin bu çalışması sadece Kocaeli değil, İstanbul’da yaşayan vatandaşlar tarafından da memnuniyetle karşılanıyor. İki il arasında seyahat etmek isteyen vatandaşlar, 200 Hat ile birbirine entegre edilmiş olan Marmaray ve metro hatlarını tercih ediyor. Hat 250 ila İzmit Otogar-Sabiha Gökçen Havalimanı ve hat 250 G ile de Gebze Otogar-Sabiha Gökçen Havalimanı arasında toplu taşıma hizmeti ile günün her saatinde vatandaşlara havalimanına ulaşma imkânı sunuluyor.