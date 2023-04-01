Kocaeli, 110 ülkeden 5 bin katılımcının yer alacağı en büyük turizm fuarında Kocaeli tanıtılacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 12-15 Nisan tarihlerinde İstanbul Beylikdüzü TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek olan turizm fuarında Kocaeli’nin turizm değerlerini tanıtacak. Fuar standında Kocaeli’nin turizm değerlerinin ön plana çıkarmak için kentin simgelerinden oluşan özel bölüm hazırlanacak. Deyimlere konu olan Karamürsel Sepeti, Hereke Halısı, doğallığı ve sağlamlığıyla bilinen Kandıra Bezi, Kocaeli’nin endemik bitkisi Keltepe Çiğdemi gibi birçok ürün tanıtılacak. Bunun yanı sıra Nüzhetiye (Döşeme) Bebeği, İzmit Saat Kulesi, pişmaniye, ayva cezeryesi ve Çenesuyu gibi kentin önemli değerleri de sergilenen ürünler arasında yer alacak. EMITT 2023 Fuarı’nda 110 ülkeden 5 bin katılımcı yer alacak. Kentin turizm potansiyelinin en iyi şekilde tanıtılmasının hedeflendiği EMITT Fuarı’nda ziyaretçilere, Kocaeli’nin önemli turizm destinasyonlarından sürpriz hediyeler verilecek. Fuar boyunca her gün gerçekleşecek olan çekilişlerde konaklama tesislerinde kahvaltı, konaklama ve akşam yemekleri, Kartepe’de ATV turu, zipline, Cam Teras giriş bileti, Ormanya’da golf turu gibi birçok eğlenceli aktivite ve farklı hediye, fuar boyunca yapılacak çekilişlerde stant ziyaretçilerine dağıtılacak.