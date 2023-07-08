Kocaeli’de şehrin birçok noktası şiddetli yağmur sebebiyle su altında kaldı. Vatandaşlar ve sürücüler göle dönen cadde ve sokaklarda mahsur kalırken, şiddetli yağmur sebebiyle deniz ve dereler taştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarılarının ardından Kocaeli’de sabah saatlerinde aralıkla şiddetli yağmur etkili olmaya başladı. Şehrin birçok yerinde su baskınları yaşanırken, yollar ve caddeler göle döndü. Deniz ve derelerin taşması neticesinde vatandaşlar yolda mahsur kaldı. Araçlarda su içinde kalırken sürücüler zor anlar yaşadı. Yolda kalan bir aracı da bir polis itti. Bazı vatandaşlar ile görevliler, caddelerde bulunan ve tıkanan rögar kapaklarını temizledi. Çöp konteynerleri de yağmurun şiddetiyle biriken suda adeta yüzdü. Hayatın felç olduğu Kocaeli’de yağmur yağışı devam ediyor. Ekipler herhangi bir olumsuz duruma karşı çalışmalarını sürdürüyor.