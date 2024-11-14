Kocaeli Şehir Tiyatroları, 27 yılda 156 oyunla seyircinin karşısına çıktı. 1 milyon 659 bin tiyatroseverin izlediği Şehir Tiyatroları başarısını 74 ödülle taçlandırdıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli’nin sanat ve kültürel hayatında dinamo etkisi oluşturan Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, tam 27 yaşında. Kocaelili sanatseverlerin desteğiyle kentinsosyal hayatının önemli bir parçası olan Kocaeli Şehir Tiyatroları, geride kalan 27 yılda 156 oyunla seyircisinin karşısında oldu. 27 yılda 1 milyon 659 bin 34 tiyatro severin önünde perde diyen Şehir Tiyatroları, bu başarısını aralarında Afife Jale gibi Türk Tiyatrosunun en prestijli ödüllülerinin de olduğu 74 ödülle zirveye taşıdı. Şehir Tiyatrolarını, 27.yıl dönümü kutlamasında tiyatronun kurucu genel sanat yönetmeni Işıl Kasapoğlu da yalnız bırakmadı.

ŞEHİR TİYATROSU TÜRKİYE’YE MODEL

1997 yılında İzmit Şehir Tiyatroları adıyla kurulan Kocaeli’nin tiyatrosu, Anadolu’da diğer tiyatroların kurulmasına da öncülük etmesinin yanı sıra aradan geçen yıllarda elde ettiği başarılarla model oldu. Son yıllarda sahneye koyduğu oyunlar ve elde ettiği başarılarla Türkiye genelinde adından söz ettiren, birçok ilde turneye çıkan ve gittiği her yerde alkışlarla karşılanan Kocaeli Şehir Tiyatroları, geride kalan 27 yılda 156 oyunu sahneye koyarken bu oyunlar ve sanatçılarıyla 74 ödüle layık görüldü. Şehir Tiyatroları, son olarak ‘’Vişne Bahçesi’’ ve ‘’Yaşamak mı Ölmek mi’’ oyunlarıyla Türkiye’nin en prestijli tiyatro ödülleri olan Afife Jale’de aldığı ödüllerle başarısını taçlandırdı.

SAHNEDE 27. YIL PASTASI

Kocaeli Şehir Tiyatroları, Genel Sanat Yönetmeni Aydın Sigalı ve oyuncuların katılım sağladığı 27. yıl dönümü kutlamalarında kurucu genel sanat yönetmeni Işıl Kasapoğlu’nun sanat hayatını konu alan belgesel filmini sanatseverlerle buluşturdu. Belgeselin ardından sahneye davet edilen Işıl Kasapoğlu’na çiçek ve plaket takdim edilirken 27. yıl pastası birlikte kesildi. Kasapoğlu,Kocaelili sanatseverlere tiyatroya olan ilgilerinden ötürü teşekkür etti.

