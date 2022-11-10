Bu yıl 25. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Kocaeli Şehir Tiyatroları, görkemli bir açılışla seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

Bu yıl 25. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Kocaeli Şehir Tiyatroları, görkemli bir açılışla seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

Bu yıl 25’inci yıldönümünü kutlayan Kocaeli Şehir Tiyatroları kuruluş günü olan 11 Kasım’da görkemli bir açılışa hazırlanıyor. Şehrin tiyatrosu, cuma günü Afife Tiyatro Ödülleri’nde 264 oyunun içinden "En İyi Oyun" ödülüne layık görülen ve bu anlamlı ödülü tarihinde ilk kez İstanbul dışına taşıyan Vişne Bahçesi adlı oyunla sezonu açacak. Alanında isim yapmış birçok sanatçının da bu özel geceye katılması bekleniyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Aydın Sigalı, kutlama ve açılış programı hakkında konuştu. Sigalı, “11 Kasım 1997’de yolculuğuna başlayan Kocaeli Şehir Tiyatroları, yine 11 Kasım’da 25 yılı tanıtan, hatırlatan bir törenle sezonu açacak. Bir kokteylimiz olacak ve akabinde ödüllü oyunumuz Vişne Bahçesi’ni sahneleyeceğiz” diye konuştu.

“Güleç bir repertuvar seyirciyi bekliyor”

Şehir Tiyatroları’nın yeni sezonuyla ilgili de bilgi veren Sigalı, çok iyi hazırlandıklarını dile getirdi. Sigalı, “Bu sene güleç bir repertuvar seyircimizi bekliyor. Dünyada gişe rekorları kıran, her ülkede seyircinin çok beğendiği Yoldan Çıkan, 24 Kasım’da sahnelerimizde olacak. Aralık ayında Oda Tiyatrosu’nda yine kahkaha tufanı oluşturacak Masanın Altında adlı oyunumuz olacak. 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü’nde ise yine bir komedi unsuru içeren Yaşamak Mı Ölmek Mi? oyunumuz tiyatroseverlerle buluşacak. Ay Carmela adlı oyunumuz da Oda Tiyatromuzda seyircimizi bekliyor olacak. Tabii geçmiş dönemden oyunlarımız da olacak. Çok sorulan Fareler ve İnsanlar yeni sezonda da sahnelenecek. Yoğun ve dolu dolu bir yıl geçireceğiz. Salonumuz yenilendi ve seyircimizin konfor alanı yükseltildi. Sizi çok özledik. 11 Kasım itibariyle tüm tiyatroseverleri tiyatromuza bekliyoruz” dedi.