Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, artan günübirlik kiralık oda ve evlere karşı denetimlerini sıklaştırdı. Bu çerçevede ekipler, kent genelinde bulunan 65 günübirlik evi denetledi, 1774 sayılı Kimlik Bildirim Kanununa uymayan 3 işletmeye idari yaptırım uygulandı.

Büyükakın: "Tüm ekiplerimizle ve teşkilatlarımızla hizmet rüzgarı estiriyoruz"

Büyükakın: "Tüm ekiplerimizle ve teşkilatlarımızla hizmet rüzgarı estiriyoruz"

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