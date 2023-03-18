Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Para Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası’na ev sahipliği yapıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Başiskele Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Bedensel Engelliler Spor Federasyonu iş birliğinde 18-19 Mart tarihleri arasında Para Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası düzenleniyor. Tartı ve sınıflandırma ölçümleri bugün Başiskele Spor Salonu’nda yapılacak. Şampiyona yarın saat 09.00’da sol kol müsabakalarıyla başlayacak. Yarışmaya 2023 yılı lisansları vizeli olan sadece bedensel engelli (erkek, kadın) sporcular katılabilecek. Yarışma, Uluslararası Bilek Güreşi Federasyonunun (WAF/World Armwrestling Federation) kurallarına ve Bilek Güreşi Yarışma Yönergesine göre yapılacak.