Kocaei Büyükşehir, kendi bünyesinde faaliyet gösteren eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler için 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliği düzenlediKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, toplumun şekillenmesinde en önemli rolleri üstlenen, genç zihinleri bilgi ve değerlerimiz ile donatarak geleceğimizi inşa eden öğretmenler için anlamlı etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Her yıl gerçekleştirdiği özel programlar ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e Başöğretmenlik unvanı verilişinin yıldönümünü ve 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutlayan Büyükşehir, bu yıl da bünyesinde faaliyet gösteren eğitim kurumlarında görev yapan eğitmenlerin gününü düzenlediği bir dizi etkinlikle kutladı.

PROGRAM YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından Kocaeli Kongre Merkezi Akçakoca Salonu'nda düzenlenen 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliğine Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Raşit Fidan, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Murat Yavuz, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Nagehan Malkoç, şube müdürleri ve Büyükşehir’in eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler katıldı.

“KOCAELİ ÜÇÜNCÜ BÜYÜKŞEHİR OLACAK”

Öğretmenlere Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın selamlarını ileterek konuşmasına başlayan Genel Sekreter Dr. Hayri Baraçlı “Tüm öğretmenlerimizin günlerini kutluyorum. Bugün sizlerle olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Kocaeli, İstanbul ve Ankara’dan sonra üçüncü Büyükşehir olacak. Bunu da siz öğretmenlerimiz ile birlikte gerçekleştireceğiz. Bizler bu gayret ışığında hareket ederken Türkiye Yüzyılı anlayışı içerisinde yerel yönetim felsefesini ön planda tutma heyecanımız ve azmimiz var” ifadelerini kullandı.

“MUTLU ŞEHİR KOCAELİ’Nİ İNŞA EDECEĞİZ”

Baraçlı konuşmasının devamında, “Başkanımız Tahir Büyükakın’ın öğretmen olması, benim öğretmen olmam, içimizde bu kadar öğretmenin olması Kocaeli’nin de öğrenen ve öğreten şehir anlayışı içerisinde hareket etmesini gerektiriyor. Önümüzdeki süreç içerisinde 2041 Kocaeli şehrinin vizyonunu sizlerle paylaşacağız. 2041 Kocaeli anlayışı ile dünya standartlarının ötesinde, geleceğin şehri ‘Mutlu Şehir Kocaeli’ni hep birlikte inşa edeceğiz. Bizler tüm çalışanlarımız ve öğretmenlerimizle beraber farklı boyutta şehircilik anlayışını gerçekleştireceğiz” dedi. Ardından Büyükşehir kurumlarında görev yapan öğretmenlere çiçek takdim edilerek, günün anısına hatıra fotoğrafı çekildi.

KAHOOT BİLGİ YARIŞMASI VE 90’LAR KONSERİ

Programın ardından 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamaları kapsamında Kahoot Bilgi Yarışması ve Büyükşehir Belediyesi Oda Orkestrası tarafından 90’lar konseri düzenlendi. Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Ses Eğitmeni Tuğçe Erenci’nin enfes yorumuyla solist olarak yer aldığı konserde Oda Orkestrası Şefi Engin Şen de piyano ve seslendirdiği şarkılarla adeta nostalji rüzgarları estirdi. Şarkılara hep bir ağızdan eşlik eden öğretmenler konserde güzel anlar yaşadı.