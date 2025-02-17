Kocaeli Büyükşehir, İzmit Kuruçeşme’deki açık otoparkta zemin iyileştirmesi ve çevre düzenlemesi çalışması yaparak bölgeyi daha kullanışlı hale getirdi.Kocaeli Büyükşehir, kent içi trafik ve parklanma yoğunluğuna yeni otopark alanları yaparak çözüm getiriyor. Mevcut olan otoparkları da düzenleyen ekipler, İzmit Kuruçeşme Yenimahalle Gönül Sokak’ta bulunan açık otoparkı yenileyerek vatandaşın hizmetine sundu.

BÜYÜKŞEHİR HEP ÇALIŞIYOR

Kocaeli’de raylı sistemlerden yeni köprülerin yapımına kadar ulaşımda pek çok yatırımı hizmete alan Büyükşehir, diğer taraftan parklanma sorunu yaşanan bölgelere de alternatif çözümler üretiyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı’na bağlı Yol Bakım Timi ve A Takımı ekipleri, bölgedeki parklanma ihtiyacını gidermek için tramvay durağının ve spor sahasının yakınında bulunan Yenimahalle Gönül Sokak’taki açık otoparkta düzenleme çalışmaları başlattı.

PARKLANMA İHTİYACINA ÇÖZÜM

Çökme ve bozulmaların olduğu otopark alanında zemin düzenlemesi yapan ekipler, bu alanda kilit taşı ve parke döşemesi ile çevre düzenlemeleri gerçekleştirdi. Sağlam ve güzel bir görünüme kavuşturulan otopark, halkın hizmetine sunuldu. Vatandaşlar, araçlarını düzgün ve güvenli bir şekilde park etmelerine imkân sağlayan Büyükşehir ekiplerine teşekkür etti.