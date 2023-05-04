Bir ay içinde 717 araç trafikten men edildi Bir ay içinde 717 araç trafikten men edildi

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde jandarma ekiplerinin bir eve düzenlediği operasyonda 500 gram esrar, 10 gram metamfetamin, 2 ruhsatsız tabanca ve 2 sikke ele geçirildi. Olaya ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları çerçevesinde Karamürsel’de ikamet eden bir şüphelinin evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada 500 gram esrar, 10 gram metamfetamin, 2 ruhsatsız tabanca, 87 tabanca fişeği, hassas terazi, 5 uyuşturucu kullanma aparatı ve 2 Sikke ele ele geçirildi. Olaya ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı.