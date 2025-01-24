İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yenişehir Mahallesinde bulunan Şehit Kazım Caddesinde çalışmalarına devam ediyor.KOCAELİ (İGFA) - Modern ve konforlu bir İzmit için çalışmalarına devam eden İzmit Belediyesi, bir caddeyi daha güzelleştirmek adına çalışmalarına devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından 670 metre uzunluğundaki Yenişehir Mahallesinde bulunan Şehit Kazım Caddesinde çalışmalar kapsamında yaklaşık 2 bin 715 m2 parke, 1350 mt bordür, 5 bin m2 asfalt ve 16 adet aydınlatma direği montajı yapılacak.

KISA ZAMANDA BİTİRİLECEK

Yine aynı şekilde mevcut tretuarların sökümü Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından hayata geçirilecek. Kısa zamanda bitirilmesi beklenen çalışmaların ardından bölgenin çehresinin değişmesi bekleniyor.