İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğünün, İzmit’in köylerinin tanıtımı ve kalkınmasını sağlamak amacıyla yürüttüğü Bizim Köy Doğa Yürüyüşü bu ay Akpınar Köyünde devam etti.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü doğaseverleri doğayla buluşturmak adına her ay Bizim Köy Doğa Yürüyüşleri düzenlemeyi sürdürüyor.

Köylerin daha fazla kişiye tanıtılması ve kalkınması amacıyla düzenlenen yürüyüşlerin bu ayki durağı Akpınar Köyü oldu. 80 katılımcı 6,5 kilometrelik yürüyüş rotasıyla eşsiz doğanın tadını çıkardı.

Program kapsamında İklim Değişikliği Ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından hazırlanan ceviz, fındık, iğde, defne, kayısı, kuşburnu, meşe palamudu tohum topları toprakla buluştu. Yürüyüş sonunda katılımcılar çevre temizliği yaptılar. İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, Bizim Köy Doğa Yürüyüşleri ile doğaseverlere her ay farklı bir kırsal mahalleyi tanıtmaya devam edecek.