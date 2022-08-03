Kocaeli'de İzmit Lavanta Parkı’nda açılış öncesi ekipler harıl harıl çalışıyor.KOCAELİ (İGFA) - 5 Ağustos Cuma günü açılışı yapılacak olan İzmit Lavanta Parkı ve Gülümse Kafe Lavanta için çalışmalarını gece gündüz sürdüren ekipler, parkın önündeki 200 metrelik yolu asfaltla buluşturdu.

Vatandaşlara nefes alabilecekleri yeni sosyal yaşam alanları sunmaya devam eden İzmit Belediyesi, açılış öncesi çalışmalarına gece gündüz devam eden Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Lavanta Parkı ile Ekolojik Yaşam Bahçesi arasında kalan toprak yolu asfalt ile kullanışlı hale getirdi.

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmada 200 metre uzunluğunda ve 10 metre genişliğindeki toprak yola, 300 ton asfalt serildi.

Park içinde de çalışmalar yoğun şekilde devam ederken, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de peyzaj ve bakım çalışmalarını büyük hızla sürdürüyor. Parkın açılışında aynı zamanda ekilen lavantaların hasadına da hazırlanan ekipler, açılış için heyecanla gece gündüz çalışıyor.