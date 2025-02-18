Kocaeli'de İzmit Belediyesinin eğitimde fırsat eşitliği sağlamak amacıyla hayata geçirdiği Ali Nazile Yıldız Çınar Akademi LGS Hazırlık Merkezi, yoğun katılımla gerçekleşen Kurum Kabul Sınavı ile kapılarını öğrencilere açtıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli İzmit Belediyesinin eğitimde fırsat eşitliği sağlamak amacıyla hayata geçirdiği Ali Nazile Yıldız Çınar Akademi LGS Hazırlık Merkezi, geçtiğimiz hafta kapılarını öğrencilere açtı. Açılışın hemen ardından büyük bir heyecanla gerçekleştirilen Kurum Kabul Sınavı, yoğun katılımla tamamlandı.

GELECEĞE GİDEN YOLDA İLK ADIM

Eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmeyi amaçlayan Çınar Akademi’de düzenlenen sınava 650 öğrenci başvurdu. 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin katıldığı sınavda gençler Liselere Geçiş Sınavı (LGS) yolunda avantaj elde etmek için ter döktü.

ÜCRETSİZ LGS HAZIRLIK EĞİTİMİ

Sınavda başarılı olan öğrenciler, LGS’ye ücretsiz olarak Çınar Akademi’de hazırlanma hakkı kazanacak. Alanında uzman eğitimciler eşliğinde verilecek derslerle öğrenciler, sınav sürecinde akademik gelişimlerini en üst seviyeye çıkararak hayallerindeki liselere girmeye bir adım daha yaklaşacak.