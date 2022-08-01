İzmit’in tarlalarında hasat zamanı halkın ürünleri halkla buluşacakKOCAELİ (İGFA) - Üreten Belediye İzmit Belediyesi, Durhasan Mahallesi’nde atıl durumda bulunan ve 3 yıl önce tarım alanına dönüştürülen Tarımsal Üretim Bahçesi’nde yarın sebze hasadı gerçekleştirecek.

Hasadı yapılan ürünlerin tamamı ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılacak

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in, sanayi kenti olarak anılan İzmit’in aynı zamanda bir tarım kenti olma yolundaki çalışmaları devam ediyor.

Çiftçiye öncü ve destek olan İzmit Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü belediyeye ait kullanılmayan atıl vaziyetteki tarım arazilerini değerlendirerek çiftçiye destek ve öncü oluyor.

Bu kapsamda 3 yıl önce Durhasan Mahallesi’nde bulunan 6 dönüm arazi işlemeye başlayan İzmit Belediyesi, yarın Tarımsal Üretim Bahçesi’nde sebze hasadı gerçekleştirecek.

Hasadı yapılan sebzeler Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü Gıda Bankası aracılığıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılacak.