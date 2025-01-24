Kocaeli İzmit Belediyesi Çınar Çocuk Evleri dönem sonu sergisi 27-28-29 Ocak tarihlerinde 41 Burda AVM’de İzmitlilerle buluşuyorKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesinin çocukların gelişimine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirdiği Yeşilova ve Tüysüzler Çınar Çocuk Evleri, 2024-2025 eğitim-öğretim yılının ilk yarısını özel bir sergiyle kapatıyor. Miniklerin yıl boyunca emek vererek hazırladığı yaratıcı çalışmalar ve el emeği ürünler, 27-28-29 Ocak tarihleri arasında 41 AVM’de sergilenecek.

3 GÜN BOYUNCA ZİYARET AÇIK OLACAK

Sergi boyunca, ziyaretçileri çocukların hazırladığı ürünlerin yanı sıra çeşitli atölyeler de bekliyor. Çocukların sanatsal ve sosyal gelişimlerini ön planda tutan bu etkinlik, aynı zamanda ailelerin ve topluluğun bir araya gelerek keyifli vakit geçirmesine olanak tanıyacak. Etkinlik, 27 Ocak Cumartesi günü 41 AVM’nin etkinlik alanında kapılarını açacak ve 29 Ocak Pazartesi gününe kadar sürecek.