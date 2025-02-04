Kocaeli İzmit Belediyesi Atatürk ve Milli Mücadele Anı Evi, sömestr tatili ile birlikte son bir ayda 9 binin üzerinde ziyaretçi sayısına ulaşarak rekor kırdıKOCAELİ (İGFA) - Milli Mücadele kahramanlarının kişisel eşyaları, dönemin gazete ve mecmuaları, askeri belgeler, savaş aletleri, orijinal Atatürk fotoğrafları, madalyalar ve İzmitli Milli Mücadele kahramanlarının heykellerinin yer aldığı Atatürk ve Milli Mücadele Anı Evi, açıldığı günden itibaren büyük ilgi görüyor.

Milli Mücadele ruhunu tam anlamıyla yansıtan Atatürk ve Milli Mücadele Anı Evi, sömestr tatilinde de ailelerin uğrak noktası oldu.

HER YAŞTAN ZİYARETÇİ

Son bir ayda sömestr tatilindeki 5 bin 270 ziyaretçi dahil 9 binin üzerinde ziyaretçi ağırlayan Atatürk ve Milli Mücadele Anı Evi, rekor kırdı. Hem öğrenciler hem de yetişkinlerin ilgisini çeken Atatürk ve Milli Mücadele Anı Evi, tarihi değerlerin yaşatılmasında büyük rol oynuyor.

İzmitlilerin yanında il dışında gelen ziyaretçiler de Anı Evi’ni gezerek Cumhuriyet tarihine dair önemli bilgiler edinme fırsatı buldu.