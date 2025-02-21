Kocaeli İzmit Belediyesi, kar yağışının etkisini gösterdiği kent genelinde patili dostlarımızı yalnız bırakmayarak besleme çalışmaları gerçekleştiriyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli İzmit Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, kış şartlarının sert geçtiği bu günlerde sokak hayvanlarını yalnız bırakmıyor. Kent genelinde etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan patili dostlarımız için belediye ekipleri seferber oldu.

YOĞUN ÇABA HARCANIYOR

Özellikle yüksek kesimler ve kırsal bölgelerde yiyecek bulmak daha da zorlaşırken, Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri bu bölgelerde düzenli olarak besleme çalışmaları gerçekleştiriyor. Şehir merkezindeki besleme noktalarının yanı sıra kırsal bölgelerde de mama ve su desteği sağlayan ekipler, sokak hayvanlarının soğuk havada aç ve susuz kalmamaları için yoğun çaba harcıyor.

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İzmit Belediyesi yetkilileri, bu süreçte kent sakinlerinin de sokaktaki dostlarımızı unutmayarak beslenmelerine destek olmalarını ve olumsuz sağlık durumlarında belediyeye haber vermelerini rica etti. Soğuk havalarda yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğine dikkat çekildi.