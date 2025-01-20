İzmit Belediyesinin kadınlara meslek kazandırma amacıyla yürüttüğü İZMEK kursları, İzmit Kadın Girişimciler Merkezi’nde (İZGİM) 3 yeni branşla faaliyete başladıKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi'nin kadınlara sosyal ve ekonomik hayatta daha fazla yer açma hedefiyle yürüttüğü İzmit Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (İZMEK), İzmit Kadın Girişimciler Merkezi’nde (İZGİM) de faaliyete başladı. Örgü, mum ve keçe branşlarında başlayan kurslar, kısa sürede büyük ilgi gördü ve kadınların beceri kazanırken sosyalleşebileceği önemli bir platform haline geldi.

İZMEK kursiyerlerinden Sacide Özkoç, “Kurslar hayatımızda çok güzel bir yer edindi. Sevdiklerimize çok güzel hediyeler hazırlıyoruz. Hocamızı çok seviyoruz. Yıllardır İZMEK’teyim. Bu yıl da İZGİM’de kurslarımıza devam ediyoruz. Çok mutlu olduk. Ben Yuvacık’tan geliyorum. Burada hem el becerisi kazanıyoruz hem sosyalleşiyoruz. Haftada 1 gün geliyoruz ama o bile bize yetiyor. Kendimize zaman yaratıyoruz. Çok güzel arkadaşlıklar edindik. İZGİM amacına uygun işler yapıyor ve biz de bir parçası olduğumuz için çok mutluyuz” dedi.

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Burcu Bineklioğlu ise, 2021 yılında faaliyete geçirdiğimiz İZGİM’de bu yıl İZMEK kurslarımızı başlattık. Amacımız kursa gelen kadınlara daha sonrasında aile ekonomilerine katkı sunabileceklerini göstermek istediklerini belirterek, Kadın Girişmciler Merkezi’mizde girişimci olarak evlerine katkı sunabileceklerini söyledi. Girişimci kadınların sayısının artması dileğiyle kadınları kurslara beklediklerini söyledi.