Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afet bölgelerine giden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, şu ana kadar Hatay, Adıyaman ve Kahramanmaraş’ta 62 depremzedeyi enkaz altından sağ çıkardı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afet bölgelerine giden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, şu ana kadar Hatay, Adıyaman ve Kahramanmaraş’ta 62 depremzedeyi enkaz altından sağ çıkardı.

Kocaeli, iki büyük depremin arka arkaya yaşandığı Kahramanmaraş ve çevre illerde hem arama kurtarma çalışmalarında hem barınmada hem de gıda yardımlarında depremzedeler umut ışığı oldu. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Hatay’ın Defne ilçesinde görevlendirilmesinin ardından bölgeye ulaşır ulaşmaz çalışmalarına başladı. Başkan Büyükakın ile birlikte ilçeye intikal eden Büyükşehir ekipleri, ilk olarak depremzedelerin soğuk havadan etkilenmemesi için dev afet çadırlarını kurdu. Çadırların içine konulan ısıtıcıların ardından kazanlarda da çorbalar kaynamaya başladı. Antikkapı’nın dağıttığı ekmek ve çorbalarla içleri ısınan depremzedelerle ilgilenen Başkan Büyükakın ile ilçe sakinleri arasında zaman zaman duygusal anlar da yaşandı.

"Kocaeli’de yaşayan 2 milyon kişinin yüreği sizlerle beraber atıyor"

İlçede yapılan çalışmaları yerinde gören, ekiplere talimat veren Başkan Büyükakın, zaman zaman enkazlardan gelen sesleri duymak için kurtarma ekiplerine de eşlik etti. 1999 Gölcük depremini hala çok iyi hatırladığını ifade eden Başkan Büyükakın, "Sizlere Kocaelililerin de sevgilerini ve desteklerini getirdim. Kocaeli’de yaşayan 2 milyon kişinin yüreği sizlerle beraber atıyor. Depremi duyduğumuz andan itibaren seferber olduk. Yanınızdayız ve yanınızda olmaya devam edeceğiz. Yaraları birlikte saracağız" dedi. Başkan Büyükakın, Kartepe, Derince, Gölcük, Gebze, Karamürsel, Çayırova ve Darıca belediyelerinden gelen ekiplerin de bölgede yaptığı çalışmaları koordine ediyor.

62 kişiyi enkazdan kurtardılar

Enkazdan gelen sesleri akustik cihazlarla dinleyen ve hemen müdahale eden Büyükşehir’in itfaiye ve A Takımı ekipleri, depremin üzerinden günler geçmesine rağmen hiç mola vermeden arama kurtarma çalışmalarına katılıyor. Ekipler son olarak deprem bölgesinde 86. ve 92. saatlerde bile depremzedeleri enkazdan sağ çıkarmayı başardı. Büyükşehir ekipleri şu ana kadar Hatay, Adıyaman ve Kahramanmaraş’ta 62 depremzedeyi enkaz altından sağ olarak çıkardı.

Öte yandan, Kocaeli’den deprem bölgesine yapılan yardımlar da aralıksız devam ediyor. Kocaeli Valiliği, AFAD ve Büyükşehir tarafından oluşturulan Ayni Yardım Toplama Merkezi’ne genciyle yaşlısıyla binlerce Kocaelili, ellerinde koliler ve poşetlerle gelmeye devam ediyor.