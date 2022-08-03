Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İl Afet Risk Azaltma Planı’nın (İRAP) 2. Çalıştayına ev sahipliği yaptı.KOCAELİ (İGFA) - Ulusal ve uluslararası düzeyde müdahale, önleme, afet koordinasyon ve eğitim faaliyetlerini yürüten Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, İl Afet Risk Azaltma Planının (İRAP) 2. Çalıştayını gerçekleştirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2014 Yılında AFAD Başkanlığı tarafından başlatılan Türkiye Afet Planlamalarının ikinci ayağı olan ve 2020 yılında başlanan İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) kapsamında kendi birimlerine yönelik çalıştaylardan ikincisini gerçekleştirdi. İtfaiye Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı, Ulaşım Dairesi Başkanlığı, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı, İSU Genel Müdürlüğü, Koceli İl AFAD Müdürlüğü yöneticileri ve teknik risk belirleme ekip personelleri katıldı.

32 KONU ÜZERİNDE ÇALIŞMA

4 başlık altında 32 konu üzerinde başlatılan (Deprem, Heyelan, Taşkın Alanlarının Belirlenmesi, Acil Durum Toplanma Bölgesi Alanlarının, Alternatif Kaçış yollarının, Plana işlenmesi, Yeterli Bütçe Ayrılması ve Bütçenin harcanması) risk çalışmalarında Büyükşehir Belediyesinin alanlarına giren konularda sorumlu daire başkanlıkları ve iştirakler belirlendi.

Belirlenen iş ve işlemlerden sonra ise Kocaeli İRAP çalışmalarının AFAD İl Müdürlüğü koordinesinde devam edilmesine karar verildi.