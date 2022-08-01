Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki İSU Genel Müdürlüğü'nde görev değişiklikleri yaşandı.KOCAELİ (İGFA) -İSU'dan yapılan yazılı açıklamada hizmetlerini paydaş odaklı bir yönetim anlayışı ile kurumsal ve sürdürülebilir kılmak amacıyla gerçekleştirilen İSU'nun kurumsal yapılanma çalışmaları doğrultusunda; yeni kurulan birimler ile bazı Şube Müdürlüklerinde atamalar ve görev değişiklikleri yapıldığı duyuruldu.

Buna göre; yeni kurulan Su Arıtma Dairesi Başkanlığı’na Derince Şube Müdürü Medine Doğru, İşletmeler Bakım Onarım Dairesi Başkanlığı’na İzmit Şube Müdürü Murat Karagüzel getirildi.

Ayrıca Abone İşleri Dairesi Başkanlığına Başiskele Şube Müdürü Burhan Zeydal, Derince Şube Müdürlüğü’ne İşletmeler Koordinasyon Şube Müdürü Fahri Erdoğan, İzmit Şube Müdürlüğü’ne Kandıra Şube Müdürü Hakan Kocatürk, Başiskele Şube Müdürlüğü’ne İzmit İçmesuyu Hizmetleri Şefi Cihan Dirlik, Kandıra Şube Müdürlüğü’ne Kandıra İçmesuyu Hizmetleri Şefi Cemalettin Ölmez atandı.