Kocaeli’de jandarma sorumluluk bölgesindeki yollarda 1-30 Kasım tarihleri arasında 72 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 3 kişi hayatını kaybetti, 42 kişi yaralandı. Yapılan trafik denetimlerinde ise kurallara uymayan 3 bin 491 sürücüye 3 milyon 68 bin 486 TL para cezası uygulandı.

Kocaeli’de jandarma sorumluluk bölgesindeki yollarda 1-30 Kasım tarihleri arasında 72 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 3 kişi hayatını kaybetti, 42 kişi yaralandı. Yapılan trafik denetimlerinde ise kurallara uymayan 3 bin 491 sürücüye 3 milyon 68 bin 486 TL para cezası uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, jandarma trafik ekipleri 1-30 Kasım tarihleri arasında 72 trafik kazasına müdahale etti. Bu kazalarda 3 kişi hayatını kaybetti, 42 kişi yaralandı. Meydana gelen 46 kaza da maddi hasarlı atlatıldı. Trafik kazalarının önlenmesi adına yürütülen çalışmalarda ise 110 sürücü, 440 yaya ve bin 295 öğrenci olmak üzere bin 845 kişiye trafik eğitimi verildi. Trafik denetimlerinde de 93 bin 429 araç kontrol edildi, 3 bin 491 sürücüye 3 milyon 68 bin 486 TL para cezası uygulandı. 630 araç trafikten men edilirken, 40 sürücünün ehliyetine el konuldu.