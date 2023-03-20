Milletvekili aday adaylığı için Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü görevinden istifa eden Veysal Tipioğlu’nun yerine, Çanakkale İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman atandı.

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14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimler öncesi AK Parti’den milletvekili aday adayı olabilmek için Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü görevinden istifa eden Veysal Tipioğlu’nun yerine, Çanakkale İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman getirildi. Karaduman’ın en yakın zamanda Kocaeli’ye gelerek, görevinin başına geçmesi bekleniyor.