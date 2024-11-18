Kocaeli'de Gölcük Belediyesi, vatandaşlarına en iyi hizmeti sunabilmek amacıyla makine parkuruna 3 yeni iş makinesi ile güçlendirdi.KOCAELİ (İGFA) - Gölcük Belediyesi iş makinesi parkurunu her geçen yıl güçlendirmeye devam ediyor.

Vatandaşlarına en iyi hizmeti götürmeyi amaçlayan Gölcük Belediyesi bu hedefle makine parkuruna 3 yeni araç ekledi. Gölcük Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nde kullanılmak üzere; 23 tonluk paletli ekskavatör, 5 tonluk kazıyıcı, yükleyici ve Park Bahçeler Müdürlüğü ve Mezarlık Amirliği’nde kullanılmak üzere bin 700 tonluk mini ekskavatör hizmete girdi.

Fen İşleri Müdürlüğü’nde yeni araçları inceleyen Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “Makine parkurumuzu güçlendiren yeni araçlarımızın ilçemize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Allah muhafaza eylesin ve güzel günlerde kullanmayı nasip etsin” dedi.