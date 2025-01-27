Kocaeli'de Gölcük Belediyesi tarafından düzenlenen “Ara Tatil Çocuk Şenliği, karne tatilindeki yüzlerce çocuğa unutulmaz anlar yaşattı.KOCAELİ (İGFA) - Gölcüklü çocuklar, 2024-2025 yılı yarıyıl tatilinde eğlenceye doydu.

Gölcük Belediyesi tarafından, yarıyıl tatiline giren çocuklar için düzenlenen “Ara Yıl Çocuk Şenliği”, Kazıklı Kervansaray Kültür Yapısı’nda gerçekleştirildi.

Hafta sonu iki gün süren şenliğe katılan yüzlerce çocuk, birbirinden güzel atölyelerde doyasıya eğlenerek, keyifli bir şekilde yeni bilgiler öğrendiler. Şenliğe katılan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, çocukların eğlendikleri anlara ortak oldu.

Kervansaray’da 13.00-16.00 saatleri arasında düzenlenen Ara Tatil Çocuk Şenliği, iki gün boyunca kesintisiz eğlence çocukları ağırladı.

Şenlik alanında salıncak, yüz boyama, maskotlar, atölyeler, animasyonlar, yarışmalar, kukla gösterileri, tiyatro oyunları ve masal saati ile hoşça vakit geçiren çocuklar, eğlence dolu dakikalar hiç bitmesin istediler.