Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Ticaret Odası ve KODED iş birliğinde gerçekleşecek olan “Evlilik Fuarı” 13-14-15 Aralık tarihlerinde Kocaeli Kongre Merkezi’nde düzenlenecekKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Ticaret Odası ve Kocaeli Düğün ve Davet Etkinlik İşletmecileri Dayanışma ve Geliştirme Derneği (KODED) iş birliğinde gerçekleşecek olan 2.Kocaeli Evlilik Fuarı başlıyor. Evlilik hazırlığı yapan çiftlerin heyecanla beklediği fuar, 13-14-15 Aralık tarihlerinde Kocaeli Kongre Merkezi’nde düzenlenecek.

Fuar, katılımcılara düğün organizasyonları ile ilgili tüm detayları bir arada görme ve fikir edinme fırsatı sunacak.

DÜĞÜN VE DAVET SEKTÖRÜ BU FUARDA BULUŞACAK

Evlilik hazırlığında olan çiftler ve sektör temsilcileri, fuarda düğün sektöründeki en yeni ürün ve hizmetleri keşfetme imkânı bulacak. Organizasyon firmalarından gelinlik tasarımcılarına, fotoğrafçılardan dekorasyon şirketlerine kadar pek çok sektör temsilcisi bu etkinlikte yer alacak. Fuarın açılış töreni 13 Aralık Cuma günü (yarın) saat 14.00’de Kongre Merkezi Fuaye Alanı’nda yapılacak.

Kocaeli’nin düğün ve davet sektörünü aynı çatı altında birleştirecek olan Kocaeli Evlilik Fuarı’nın ikinci gününe Aile Danışmanı ve Yazar Dilek Cesur konuk olarak katılacak. Cesur, evlilik konusu üzerine 14 Aralık Cumartesi günü saat 15.00’de bir söyleşi gerçekleştirecek.