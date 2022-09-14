Kocaeli Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Vakfı Yönetimi tarafından organize edilen ve beraberinde Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyelerinin de bulunduğu kalabalık bir heyet grubu Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral’a ziyarette bulundular.

Kocaeli Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Vakfı Yönetimi tarafından organize edilen ve beraberinde Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyelerinin de bulunduğu kalabalık bir heyet grubu Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral’a ziyarette bulundular.

Bir dizi program ve ziyaretlere katılmak üzere Erzurum’a gelen Kocaeli Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Vakfı Yönetim Kurul Başkanı Ahmet Önal ve beraberinde bulunan Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cemal Kaplan ile Üyelerinin bulunduğu heyet Erzurum’da ziyaretlerine başladı. Bugün Erzurum Ticaret Borsasına bir ziyaret düzenleyen heyeti , Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral Borsa Hizmet binasında karşıladı. Ziyarette Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyeleri Yalçın Meral ve Yavuz Sarı’da hazır bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, Kocaeli’de bulunan Erzurumlu hemşehrileri şehirde ve Borsa da ağırlamaktan dolayı mutlu olduğunu dile getirdi. Başkanı Oral daha sonra Borsanın çalışmaları, projeleri ve faaliyet alınları ile ilgili bilgiler verdi.

Başkan Oral : Bu Türlü Ziyaretler Gurbetle Sılayı Buluşturma Açısından Çok Önemli

Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, Kocaeli Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Vakfı Yönetimi tarafından ilimize düzenlenen ziyaret ve faaliyetlerinin iller ve hemşehriler arasında birlik ve bütünlüğün sağlanması ve gurbet ile sılayı buluşturması açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Başkan Oral, çok sayıda Erzurumlu hemşehrimizin yaşadığı Kocaeli’nde, Kocaeli Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Vakfı tarafından yapılan çalışma faaliyetlerin de bu anlamda çok önemli olduğunu söyledi. Başkan Oral daha sonra Erzurum Ticaret Borsası tarağından hayata geçirilen Soğuk zincir Süt kurulumu Projesi ile Erzurum Çarşı Pazar - E Ticaret Sitesi hakkında heyete detaylı bilgiler verdi. Başkan Oral, “E- Ticaret Sitemiz bünyesinde hiçbir komisyon almadan, özellikle esnafımıza destek olmak ve ilimiz ile özdeşleşmiş coğrafi İşaretli ürünler başta olmak üzere tüm sektörlerde hizmet vermekteyiz. Bu anlamda Kocaeli Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Vakfımızdan da ilimiz adına hizmete soktuğumuz E-Ticaret sitemize destekte bulunmalarını istiyorum” dedi.

Başkan Ahmet Önal : STK’larla İşbirliğine Önem veriyoruz

Sivil Toplum Kuruluşları ile koordinasyon içerisinde çalışmaya her zaman büyük önem verdiklerini dile getiren Kocaeli Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Önal, “Cumhuriyetin temellerinin atıldığı ve doğduğumuz bu topraklarda ziyaretler düzenleyerek, Erzurumlular arasında işbirliği, dayanışma ve yardımlaşmayı daha da pekiştirerek, tarihimizi, kültürümüzü, gelenek sürdüreceğiz ve bağlarımızı koparmayacağız. Bugün burada bizleri misafir ederek, onurlandıran Erzurum Ticaret Borsası Başkanı Hakan Oral ve Yönetime göstermiş oldukları misafirperverlikten dolayı teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Başkan ve ekibinin özellikle yaptığı projeleri yakından takip ediyorum. Erzurum Çarşı Pazar .Com E-Ticaret Sitesi ile Soğuk zincir süt kurulumu projesinin bu şehir ve bölge için ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Bu anlamda Erzurum Çarşı Pazar.Com E-Ticaret Sitesi için bizler ve üyelerimiz desteklerimize hazırız. Özellikle lojistik anlamında sizlere destek vermek istiyoruz. Daha sonra ise Kocaeli ve ilçelerinded Erzurum’a özgü coğrafi işaretli ürünleri satacağımız bir mağazayı hep birlikte hizmete açmak içinde sizlerle birlikte çalışmaktan memnuniyet duyacağımı ifade etmek istiyorum” şeklinde konuştu.

Öte yandan Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, ziyaretin anısına Kocaeli Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Vakfı Yönetim Kurul Başkanı Ahmet Önal ve beraberinde bulunan Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cemal Kaplan’a üzerinde Erzurum Ticaret Borsası logosu bulunan bakır işlemeli plaket takdim ederken, Kocaeli Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Vakfı Yönetim Kurul Başkanı Ahmet Önal ise Başkan Oral’a üzerinde İzmit Saat Kulesi bulunan cam bir plaket takdiminde bulundu.

Heyetler daha sonra toplu fotoğraf çektirdiler.