Kocaeli Vizyon 2053 Sanayi Sektörü Çalıştayı, Büyükşehir’in öncülüğünde Kocaeli Kongre Merkezi’nde düzenlendiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve paydaş kurumların katkıları ile düzenlenen Kocaeli Vizyon 2053 Sanayi Sektörü Çalıştayı’nda sürdürülebilir üretim, yenilikçi sanayi politikaları ve Kocaeli’nin sanayi vizyonu tartışıldı.

Çalıştayda konuşan Büyükşehir Genel Sekreteri Dr.Hayri Baraçlı, Kocaeli’nin dünya şehirlerine örnek olduğunu söyledi.

Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Kocaeli Sanayi Odası ve diğer pek çok paydaşın destekleri ile düzenlenen Kocaeli Vizyon 2053 Sanayi Sektörü Çalıştayı, Kocaeli Kongre Merkezi’nde tamamlandı.

Sürdürülebilir üretim, yenilikçi sanayi politikaları ve Kocaeli’nin sanayi vizyonu gibi konularının tartışıldığı çalıştayda farklı sektörlerden uzman isimler, sanayi temsilcileri ve akademisyenler yer aldı.

Çalıştayın açılış programına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ali Yeşildal ve Gökmen Mengüç ile Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tayfun Salihoğlu, akademisyenler, sanayi kuruluşu temsilcileri, protokol ve vatandaşlar katıldı. Çalıştayın açılış programında Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tayfun Salihoğlu, “Kocaeli Kent Vizyonu Geliştirme Projesi”, “Kocaeli Vizyon 2053 Strateji Belgesi” ve “Kocaeli Sanayisi’ne” yönelik birçok önemli veriyi içeren bir sunum gerçekleştirdi.

“GELECEĞİN ŞEHRİ KOCAELİ’’

Konuşmasına Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın selamını ileterek başlayan Genel Sekreter Dr. Hayri Baraçlı, “Kocaeli esasında Marmara Denizi’nin başladığı önemli bir sanayi şehri. Bir turizm şehri kavramını da biz artık bu çalıştay ile beraber farklı bir boyuta taşımak istiyoruz. 2053 vizyonu çok önemli. Geleceğin şehri Kocaeli hakikaten yapmış olduğu hizmetlerle birçok şehrin de önünde faaliyetlerini gösteriyor. Bu da bize büyük heyecan veriyor” dedi.

Kocaeli’nin sadece yapmış olduğu hizmetlerle değil, örnek projelerle de dünya şehirlerine örnek olduğunu söyleyen Genel Sekreter Baraçlı, “Uluslararası ziyaretlerimizde bunları takip ediyoruz. Ayrıca Kocaeli’ne gelen misafirler de bunları bizlere söylüyor. Onun için tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hakikaten farklı bir şehir anlayışı içerisinde hareket ediyoruz. Gelişen sanayiye de ayak uyduran bir şehircilik anlayışıyla hizmetlerimizi yürütme gayreti içerisindeyiz. İlimizde hakikaten sanayi temelli bir anlayış var. Tabi ki sanayi temelli bir anlayış çalıştayın ana konusu ama sanayi ile beraber unutmamamız gereken iki konu daha var. Bunlardan bir tanesi spor, bir tanesi de sanat. Esasında sanayiyle spor ve sanatı ilişkilendirerek, şehrin kültürel dönüşümüne de katkı sağlayabiliriz. Geleceğin şehri Kocaeli anlayışını da bizim ortaya koymamız lazım. Tabi ki ekonomik yapımız sürekli gelişiyor. Gayri Safi Milli Hasıla’dan aldığımız pay sürekli olarak artıyor” diye konuştu.