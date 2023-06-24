Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 14. Metropolis Dünya Büyükşehirler Birliği’ne üyelik sertifikasını aldı.

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü’nce Eurocities ve Metropolis kurumları ortaklığında “Brüksel Kent Zirvesi” düzenlendi. 3 gün süren zirvede 400 şehirden bin 500 katılımcı; 3 genel kurul toplantısı, 25 çalıştay, 8 yan etkinlik yaptı. Genel Kurulda 2024-2025 yıllarının programlarının yapılacağı yerler, 2023-2024 bütçelerinin oylanması, gelecek yüzyılın sürdürülebilir şehirleri ve Metropolisin küresel yönetime katkıları ele alındı. Belçika’nın başkenti Brüksel’de gerçekleştirilen programa AB ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü’nün bağlı bulunduğu Sivil Toplum Kuruluşları Dairesi Başkanı Sabahattin Yamak katıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ı temsil eden Yamak, genel kurul toplantısında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Metropolis’e (Dünya Büyükşehirler Birliği) üyelik sertifikasını teslim aldı.

Metropolis nedir?

1985’te kurulan metropolis dünyanın dört bir tarafındaki metropol kentleri aynı çatı altında toplayan en büyük kuruluştur. Demokratik yerel yönetimleri destekleyen küresel ağların bir parçası olan metropolis çağın kentsel sorunlarına çözüm üretmede temel aktörleri yerel yönetimler olarak kabul etmektedir. Günümüzde Afrika, Amerika ve Karayipler, Asya ve Pasifik ile Avrupa’dan olmak üzere 137 büyükşehiri temsil eden birlik, aynı zamanda Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatının (UCLG) Metropol kentleri temsil eden bölümünü idare ediyor.