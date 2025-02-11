Kocaeli'de Dilovası İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen 2. Çocuk Buluşması gerçekleşti.KOCAELİ (İGFA) - Sabahın erken saatlerinde Diliskelesi Gültepe Camiinde buluşan çocuklar, Kuran-ı Kerim tilaveti ve Sabah Namazı ile etkinliğe başladı.

Dilovası İlçe Müftüsü Dr. İbrahim Köç, etkinlik kapsamında yaptığı konuşmada, İslam’ın çocuklara verdiği değeri vurgulayarak, "Çocuklarımız bizlere Allah’ın birer emanetidir. Onların gönüllerine iyiliği, merhameti, dürüstlüğü ve adaleti nakşetmek bizim en büyük sorumluluğumuzdur. Peygamber Efendimiz (s.a.v.), 'Hiçbir baba, çocuğuna güzel ahlaktan daha üstün bir miras bırakamaz' buyuruyor. Biz de çocuklarımıza, onlara bırakabileceğimiz en kıymetli miras olan iman ve güzel ahlakı kazandırmalıyız." dedi.

Konuşmasında, çocukların camiye alışmasının önemine değinen Müftü Köç, güzel bir ortamda bir araya gelinmesinin büyük bir nimet ve sevinç kaynağı olduğunu kaydetti.