Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, 2024 yılı yatırım programı kapsamında, Derince ilçesinde altyapıyı güçlendirmek, kesintisiz ve sağlıklı içme suyu sağlamak, taşkın ve sel risklerini azaltmak amacıyla kapsamlı çalışmalar gerçekleştirdi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın “Mutlu Şehir Kocaeli” ve “ Altyapıda Sıfır Problem” ilkeleriyle yatırımlarını gerçekleştiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, kent genelinde eş zamanlı olarak yürütülen altyapı projeleri kapsamında Derince ilçesinde de büyük ölçekli yatırımlar gerçekleştirdi.

Çalışmalar, küresel iklim değişikliğinin getirdiği kuraklık riskine karşı suyun verimli kullanılmasını sağlamayı, taşkın ve sel risklerini minimize etmeyi ve imara yeni açılan bölgelerde altyapı ihtiyacını karşılamayı amaçladı.

İSU, Derince’de 37 bin 179 metre içme suyu hattı inşa ederek ilçenin içme suyu altyapısını güçlendirdi. Bu kapsamda, kullanım ömrünü tamamlayan eski hatlar yenilenirken imara yeni açılan bölgeler için de sağlıklı içme suyu temini gerçekleştirildi.

Taşkın riskini azaltmak ve yağmur sularını kontrollü bir şekilde tahliye etmek için 1.051 metre yağmur suyu hattı inşa edildi. Ayrıca, kanalizasyon altyapısının daha verimli hale getirilmesi amacıyla 3 bin 166 metre uzunluğunda atık su hattı yapılarak ilçedeki mevcut altyapı güçlendirildi.

Aşırı yağışlarda taşkın riskini en aza indirmek ve suyun akışını düzenlemek amacıyla 24 bin 400 metre dere temizliği yapıldı. Ayrıca, 223 metre uzunluğunda dere ıslah çalışması tamamlanarak yağış dönemlerinde meydana gelebilecek olumsuzlukların önüne geçildi.