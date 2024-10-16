Kocaeli Büyükşehir ekipleri Darıca Sırasöğütler Mahallesi’nde Atatürk ve Battal Gazi caddelerinin kesişim noktasında yeni kavşak çalışması yaptıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin modern şehircilik vizyonunun bir göstergesi olarak kent genelinde yapılan ulaşım projeleriyle kentin ihtiyaç duyduğu güvenli ve konforlu yollar kazandırılmaya devam ediyor. Darıca Sırasöğütler Mahallesi’nde Atatürk ve Battal Gazi caddelerinin kesişim noktasına yapılan kavşak ile bölgedeki trafik sıkışıklığına çözüm getirildi. Yapılan kavşak çalışmasıyla bölgedeki yol genişletildi ve katılım şeridi oluşturuldu. D-100 Karayolu ve Tuzla caddesine ulaşımın sağlandığı Atatürk ve Battal Gazi caddelerinin kesişim noktasına yapılan yeni kavşak ile trafikte rahatlama sağlandı. Kısa süre içerisinde yapılacak sinyalizasyon ve tabela çalışmasıyla kavşakta güvenlik sağlanacak.

Kaynak: igf