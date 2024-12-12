Kocaeli Darıca Türkelispor, örnek işlere imza atmaya devam ediyor. Ferhat Yılmaz’ın başkanlığını yaptığı Darıca temsilcisi, Darıca Belediyesi’nin Engelliler Koordinasyon Merkezi’ndeki gençlere Türkelispor’un formasını, atkısını ve şapkasını hediye etti.KOCAELİ (İGFA) - Darıca’yı Süper Amatör Lig’de temsil eden tek takım olan Darıca Türkelispor, bir spor kulübünden çok daha fazlası olduğunu her geçen gün gösteriyor. Ferhat Yılmaz başkanlığında ilçenin tüm dinamikleri ile sıcak ilişkiler içinde olan ve sosyal sorumluluk projelerinde örnek gösterilen bir kulüp haline dönüşen Darıca Türkelispor, Darıca Belediyesi’nin Engelli Koordinasyon Merkezi’ni ziyaret ederek, Darıcalı gençlere Türkelispor’un formasını, atkısını ve şapkasını hediye etti. Kulüp Başkanı Ferhat Yılmaz ve yönetiminin gerçekleştirdiği örnek çalışma yüzlerde güzel bir tebessüm bıraktı.

BAŞKAN YARDIMCISI PALTACI DA KATILDI

Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde gerçekleşen programa; Darıca Belediye Başkan Yardımcısı Kenan Paltacı, Darıca Kent Konseyi Başkanı Orhan Pala, Darıca Kent Konseyi Engelsiz Meclis Başkanı Ersin Başaran, Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Başkanı Hüsamettin Ergül, Darıca Belediyesi Spor Müdürü Bayram Özbaş Darıca Türkelispor Kulüp Başkanı Ferhat Yılmaz ve Darıca Belediyesi meclis üyeleri katıldı.