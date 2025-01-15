Kocaeli Çayırova Belediyesi, karne tatiline kısa bir süre kala, Çayırovalı minikler için birbirinden güzel etkinliklerin duyurusunu yaptı. Çayırovalı çocuklar, ara tatilde kendileri için hazırlanan etkinliklerle eğlenecek.KOCAELİ (İGFA) - Kültür-Sanat şehri Çayırova’da, çocuklar için harika bir yarıyıl takvimi hazırlandı. 17 Ocak günü karnelerini alarak ara tatile kavuşacak Çayırovalı minikler, karne tatilinde birbirinden eğlenceli tiyatro oyunlarını izleme şansına erişecek. Bugüne kadar düzenlenen etkinliklerle kültür-sanat şehri kimliği kazanan Çayırova’da Şubat ayı içerisinde de yetişkinlere özel komedi tiyatro oyunu da sahnelenecek. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi ve Naim Süleymanoğlu Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek etkinliklerde, Çayırovalı çocuklar ve aileleri, tatili dolu dolu geçirme imkanı bulacak.

TAKVİM BELLİ OLDU

Kültür-Sanat Şehri Çayırova’nın ara tatil tiyatro ve etkinlik programı ise şu şekilde; Çocuk oyunları; 18 Ocak Cumartesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde saat 14.00 ve 16.00 seansında; En iyi Dost, 19 Ocak Pazar Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde saat 14.00 ve 16.00 seansında; Zeynep’in Masal Çadırı, 22 Ocak Çarşamba Naim Süleymanoğlu Kültür Merkezi’nde saat 14.00 ve 16.00 seansında En İyi Dost, 26 Ocak Pazar Naim Süleymanoğlu Kültür Merkezi’nde saat 14.00 ve 16.00 seanslarında Zeynep’in Masal Çadırı. Ayrıca Çayırova Belediyesi, 16 Şubat Pazar günü saat 19.00’da Harika Bir Fikir isimli yetişkin komedi tiyatro oyununu da Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde izleyicisiyle buluşturacak.