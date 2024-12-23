Kocaeli'de Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, ilçedeki yetim çocuklar ve aileleriyle, ‘Çayırova Sosyal Dayanışma ve Birliktelik Programı’nda bir araya geldi.KOCAELİ (İGFA) - Göreve geldiği ilk günden bu yana hayata geçirdiği ‘Beşikten Eşiğe Yetim’ projesi kapsamında, ilçedeki yetim ve öksüz çocukların her zaman destekçisi olan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, 21 Aralık en uzun gecede yetim çocuklar ve aileleriyle bir araya geldi.

Naim Süleymanoğlu Kültür Merkezi’nde düzenlenen Çayırova Sosyal Dayanışma ve Birliktelik Programı’na, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, STK temsilcileri, özel çocuklar ve aileleri katılım sağladı. Çocuklara özel gösterilerle başlayan programa katılım sağlayan ailelerle tek tek sohbet eden Başkan Çiftçi, yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

“Bizler sizleri gördükçe mutlu oluyoruz ve vaktimizin çoğunu size ayırmaya gayret ediyoruz. 2019 yılında göreve gelir gelmez gerçekleştirdiğimiz ilk proje bu projeydi ve bu doğrultuda Sizin de destekleriniz çok önemliydi, Allah razı olsun sizden. Sevgili yavrularımızla birlikte 5,5 senedir güzel bir yolculuk yapıyoruz. Biz sizleri bırakmayacağız. Bir olduğumuz müddetçe çok daha güçlüyüz. Yavrularımızı geleceğe hazırlamak için birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Bir taraftan şehrimizi geleceğe hazırlarken, diğer taraftan da yavrularımız için spordan, eğitime, kültürden sanata birçok hizmeti birlikte gerçekleştirdik. Çocuklarımızla birlikte yarınları daha güzel şekilde inşa etmek için çalışmaya devam edeceğiz.”

Çayırova Sosyal Dayanışma ve Birliktelik Programı, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafının ardından, hazırlanan gösterilerle sona erdi.