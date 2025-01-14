Kocaeli Çayırova Fatma Çelik Engelliler Merkezi’nde çok özel bir program düzenlendi. Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası’na özel hazırlanan programda, görme engeli olan özel bireylerin yaşadığı zorluklar empati yapılarak hissedildi.KOCAELİ (İGFA) - Özel bireyler için birçok çalışmayı hayata geçiren ve Fatma Çelik Engelliler Merkezi’ni ilçeye kazandıran Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası’na özel düzenlenen ‘Size Nasıl Yardımcı Olabilirim?’ konulu programa katılım sağladı. Fatma Çelik Engelliler Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe Başkan Çiftçi’nin yanı sıra, Fatma Çelik Engelliler Merkezi’ndeki özel öğrenciler, bilgi evi öğrencileri, görme engelli emekli öğretmen Timur Arslantaş ve davetliler katılım sağladı. Görme engelli bireylerin yaşadığı zorluklara dikkat çeken ‘Size Nasıl Yardımcı Olabilirim?’ konulu seminer etkinliğinde, kaldırımlara park eden araçların görme engeli bulunan vatandaşlara yaşattığı sıkıntılara dikkat çekilirken, baston kullanımı, teknolojinin görme engelliler üzerinde olumlu etkileri, brail alfabesinin kullanımı, kabartma metinlerin okunması ve engelli spor parkuru yapılarak gözleri bantlarla bağlanan katılımcıların görme engellilerin yaşadığı zorlukları tecrübe etmesi amaçlandı.

“EMPATİYİ ÇAYIROVA’DA BAŞLATTIK”

Seminere katılım sağlayan Başkan Çiftçi de hazırlanan parkurda gözleri bantlı bir şekilde görme engelli bireylerin yaşadığı zorlukları tecrübe etti. Daha sonra seminer programına bir konuşma gerçekleştiren Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, “En güzel yardım şekli empatidir. Biz empatiyi en başta Çayırova’da başlattık ve Fatma Çelik Engelliler Merkezi’ni ilçemize kazandırdık” dedi. Seminere konuşmacı olarak katılan görme engeli emekli öğretmen Timur Aslantaş da kendisini dinlemeye gelenlere günlük hayatta yaşadıkları zorluklardan bahsetti.

GÜNÜN ANISINA SERTİFİKA

Program sonunda katılım sağlayan öğrencilere günün anısına sertifika da verilirken, seminer günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi. Program sonrasında açıklamalarda bulunan Başkan Çiftçi, “Bugün görme engelli kardeşlerimizin dünyasına yolculuk yaptık. Gözlerimizi kapatıp, kalplerimizi açarak empati parkurunda onların yaşadığı zorlukları bir nebze de olsa hissetmeye çalıştık. Bu deneyim bir kez daha gösterdi ki asıl engel, vicdanlarda ve zihinlerde oluşan farkındalık eksikliğidir. Bizler sadece engelleri değil, önyargıları ve duyarsızlığı da kaldırmak için buradayız” diye konuştu.