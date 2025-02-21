Kocaeli'de Çayırova Belediyesi’ne bağlı ekipler, dün gece ilçede etkisini göstermeye başlayan kar yağışına karşı teyakkuzda. Ekipler, yollarda ulaşım güvenliği sağlıyor.KOCAELİ (İGFA) - Beklenen kar yağışının başlamasıyla birlikte, Çayırova Belediyesi ekipleri de olumsuz hava koşullarıyla mücadelenin startını verdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgiler ışığında tüm ekipleriyle birlikte hazır kıta kar teyakkuzunda bulunan ekipler, dün gece saatlerinin ardından etkisini gösteren kar yağışına karşı, gece boyunca ilçedeki ana arterlerin ve yolların açık olması için tuzlama ve küreme çalışması gerçekleştirdi. 7/24 esaslı yürütülen mücadelede 500 litre solüsyon, 2 ton tuz, 3 tuzlama robotu, 6 JCB aracı, 1 greyder, 1 arazi aracı, 1 traktör ve binek araçlarla birlikte Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerinden oluşan toplam 74 kişiyle, zorlu hava şartlarıyla sahada mücadele sürüyor.

Geceyle birlikte kar yağışlarının artmasının ardından sahaya inen Çayırova Belediyesi ekipleri, ilk olarak ana arterlerde daha sonra da ara yollarda kar küreme çalışması gerçekleşti ve buzlanmaya karşı tuzlama yaptı. Sabahın ilk saatleriyle birlikte işe gitmek için yola çıkan ilçe sakinleri için de harekete geçen Çayırova Belediyesi, kaldırımlarda yaya güvenliğini olumsuz hale getirecek durumlara karşı da kaldırımlarda kar küreme çalışması yaptı. Çayırova Belediyesi’nden yapılan duyuruda çalışmaların devam edeceği ve herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına ara vermeden süreceği belirtildi.