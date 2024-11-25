Çayırova Belediyesi personellerinden oluşan Türk Halk Müziği Korosu, 24 Kasım Öğretmenler Günü’ne özel muhteşem bir konser verdi.KOCAELİ (İGFA) - Çayırova’da 24 Kasım Öğretmenler Günü’ne özel bir konser gerçekleştirildi. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde düzenlenen program büyük ilgi gördü. Çayırova Belediyesi’nin 24 Kasım Öğretmenler Günü’ne özel gerçekleştirdiği konserde, Çayırova Belediyesi personellerinin oluşturduğu Türk Halk Müziği korosu’nun söylediği şarkılar geceye damga vurdu. Etkinliği, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Çayırova İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Demir, kent protokolü, çok sayıda öğretmen ve ilçe sakinleri ilgiyle takip etti. Programda kısa bir selamlama konuşması gerçekleştiren Recep Demir, emeği geçen herkese teşekkür etti. Demir’in ardından kürsüden bir konuşma yapan Başkan Çiftçi, şunları dile getirdi;

“ÖĞRETMENLER GÜNÜ’NÜZÜ TEBRİK EDERİM”

“Öğretmenler altın kanatlı kelebeklerdir ve hiç durmadan çiçeklerin arasından devamlı uçarlar, çiçeklerine toz kondurmamaya çalışırlar. Gerçekten de öğretmenlerimiz altın kanatlı kelebeklerdir. İyi ki varsınız, Allah sizden razı olsun. Ben bu vesile ile 24 Kasım Öğretmenler Günü’nüzü tebrik ediyorum. Çok kutsal bir meslek icra ediyorsunuz. Rabbim ağız tadıyla sağlıklı bir şekilde, son nefesinize kadar öğretmeyi hepinize nasip etsin. Bugünkü konserde şefimiz ve tüm enstrüman üstadları, bizim birlikte yol yürüdüğümüz arkadaşlar, hepsine teşekkür ediyorum.”

KULAKLARIN PASINI SİLDİLER

Çayırova Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, konuşmaların ardından sevilen şarkı ve türküleri hep birlikte seslendirdi. Konsere katılan Çayırovalıların ruhuna hitap eden şarkılarla kulakların pasını silen koro, konser sonrasında büyük alkış aldı. Program sonrasında açıklamalarda bulunan Başkan Çiftçi, “Yol arkadaşlarımızdan oluşan Türk Halk Müziği Koromuzun 24 Kasım Öğretmenler Günü’ne özel verdiği muhteşem konserde kulaklarımızın pası silindi, ruhumuz dinlendi. Anlamlı konserde emeği geçen herkese teşekkür ediyor, tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyorum” dedi. Program günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.