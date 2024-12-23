Kocaeli Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kocaeli Ticaret İl Müdürlüğü ekipleriyle birlikte, yaklaşan yılbaşı öncesinde ilçe genelinde denetim gerçekleştirdi.KOCAELİ (İGFA) - Çayırovalıların sağlığı, huzuru ve tüketici hakları için denetimlerine ara vermeden devam eden Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kocaeli Ticaret İl Müdürlüğü ekipleriyle birlikte yılbaşı öncesinde tempoyu artırdı. Vatandaşların tüketici haklarını korumak adına çalışmalarına devam eden Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesinde, ilçede bulunan kuruyemişçi, tatlıcı, marketler, manavlar vb. yerlerde denetim gerçekleştiriyor. Kocaeli Ticaret İl Müdürlüğü ekipleriyle birlikte, ilçede bu alanda faaliyet gösteren esnafları gezen Çayırova Zabıtası, fiyat-etiket, ruhsat, hijyen denetimi, darı kontrolü, son kullanma tarihi kontrolü vb. alanlarda denetim yaptı.

DÜZENLİ OLARAK DEVAM EDECEK

Yapılan denetimlerde tespit edilen aksaklıklara ilişkin cezai işlem ve uyarılar da Kocaeli Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Yaklaşan yılbaşı öncesinde vatandaşların alışveriş yoğunluğunun arttığı kuruyemiş, tatlıcı ve marketlerde düzenli olarak denetim gerçekleştirdiklerini belirten ve Kocaeli Ticaret İl Müdürlüğü ekipleriyle birlikte denetimlere ara vermeden devam edeceklerinin altını çizen Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların ilgili konularda şikayetleri oluşması durumunda belediyenin 0 (535) 665 40 40 numaralı Whatsapp Çözüm Hattı’na bildirmelerini istedi.