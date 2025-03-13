Kocaeli Büyükşehir, İzmit Yeşilova Mahallesi Boğazova Caddesi’ndeki korkulukları boyayarak bölgeyi estetik bir görünüme kavuşturdu.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin saha ekibi A Takımı, İzmit Yeşilova Mahallesi Boğazova Caddesi’ndeki eskiyen ve yıpranan korkulukları elden geçirdi. Korkulukların boyanması ile hem görsel kirliliğin önüne geçildi hem de caddeye estetik bir görünüm kazandırıldı.

MODERN ŞEHİRCİLİK ANLAYIŞI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şehri daha yaşanabilir hale getirmek adına çevre düzenlemesi ve estetik açıdan büyük önem taşıyan bakım ve onarım çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Özellikle yayalar ve araçlar tarafından yoğun olarak kullanılan cadde ve sokaklarda yapılan yenileme çalışmaları, Kocaeli’nin modern şehircilik anlayışına önemli katkılar sağlıyor. Büyükşehir, il genelinde gerçekleştirdiği bu çalışmalarla hem çevre kirliliğini azaltmayı hem de halkın yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor.

KORKULUKLARIN ÖMRÜ UZADI

Çevre düzenlemesi ve kent estetiğine büyük önem veren Kocaeli Büyükşehir bu kapsamda İzmit Yeşilova Mahallesi Boğazova Caddesi’nde zamanla yıpranarak çevre düzenlemesini olumsuz yönde etkileyen ve görsel açıdan kötü görüntü oluşturan korkuluklar elden geçirdi. Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Bakım Dairesi A Takımı ekipleri tarafından gerçekleştirilen boyama işlemi ile korkuluklar daha modern ve bakımlı bir görünüme kavuştu. Bu çalışma yalnızca estetik bir dokunuş sağlamakla kalmadı aynı zamanda paslanma oluşumunun da önüne geçilerek korkulukların ömrü uzatıldı.