Kocaeli Büyükşehir, uluslararası alandaki etkisini artırmak ve küresel işbirliklerini güçlendirmek amacıyla Metropolis Diploması eğitim programına katıldıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, uluslararası alandaki etkisini artırmak ve küresel işbirliklerini güçlendirmek amacıyla Barselona’da düzenlenen “Kentlerin Uluslararasılaştırılması için Metropolis Diplomasi” eğitim programına katıldı. Büyükşehir’in de üyesi olduğu Metropolis (Dünya Büyük Metropoller Birliği) Barselona Şehir Konseyi ve CEI Uluslararası İlişkiler Vakfı ortaklığı ile düzenleniyor. Metropolis Diploması, içeriği ve kapsamı açısından alanında en prestijli diploma olarak sayılıyor.

KÜRESEL İŞBİRLİKLER GÜÇLENDİRİLİYOR

Metropolis Diploması eğitimine Avrupa Birliği Dış İlişkiler Müdürlüğü Dış İlişkiler Uzmanları katılım gösterdi. Metropolis Diploması eğitiminde katılımcılara kendi bölgelerinde uluslararası eylemi teşvik etmek için beceriler ile şehirlerin küresel düzeyde nasıl daha aktif bir rol oynayabileceği detaylı olarak anlatıldı. Eğitime Kocaeli’nin yanı sıra Barselona, Brüksel, Marsilya, Busan, Johannesburg gibi kentler katılım gösterdi.