Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İZAYDAŞ Genel Müdürlüğü’nün merkez olduğu dev tatbikatı 15 bin personelin katılımı ile kusursuz bir şekilde yerine getirdi. Senaryo gereği 6.4 büyüklüğünde yaşanan depremin ardından ekiplerin müdahalesi ve koordinasyonu büyük takdir aldı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin tüm birimlerinin dahil olduğu eş zamanlı deprem tatbikatına 15 bin personel katıldı. Dev deprem tatbikatı başarıyla icra edildi

Büyükşehir Belediyesi Afet Müdahale Planı’nın (TAMP) işlerliğinin test edildiği tatbikatta personellerin hızla tahliyesi, binadan ve enkaz altından yaralı kurtarma çalışmaları, belirlenen süre içerisinde başarıyla tamamlandı.

İZAYDAŞ Genel Müdürlüğü’nün merkez olduğu tatbikata Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ebubekir Ardıç, İZAYDAŞ Genel Müdürü Muhammet Saraç, daire başkanları ve birim amirleri ile 15 bin Büyükşehir personeli katıldı. Tatbikat sonrasında konuşan Genel Sekreter Yardımcısı Ebubekir Ardıç, “Olumsuz hava koşullarına rağmen bu tatbikatı başarılı bir şekilde gerçekleştirmiş olduk. Afetin ne zaman geleceği belli değil. Bu yüzden çok daha anlamlı oldu bu tatbikat. Büyükşehir’deki çalışma arkadaşlarıma ve tatbikata katılan tüm ekiplere teşekkür ediyorum” dedi.

İZAYDAŞ Genel Müdürü Muhammet Saraç ise, “Tatbikata emek veren tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İnşallah bunların hiçbirine ihtiyaç duyulmaz ama deprem bölgesindeyiz. Dolayısıyla afetlere hazır olmak zorundayız” ifadelerini kullandı.

MERKEZ ÜSSÜ DERBENT, BÜYÜKLÜK 6.4

Tatbikat senaryosu gereği merkez üssü Derbent olan deprem saat 10.00’da başladı, 6.4 büyüklüğünde oldu ve 20 saniye sürdü. Afet durumlarında görevli personellerin yerini aldığı tatbikat, il genelindeki tüm birimler ile birlikte merkez olarak İZAYDAŞ Genel Müdürlüğü Binası’nda yapıldı. İştirakler dahil tüm Büyükşehir personellerinin katıldığı depremin ilk anında çök, kapan ve tutun yapılarak hayat üçgeni oluşturuldu.

Depremin hemen sonrasında Büyükşehir Belediyesi Afet, Acil Durum Yönetim Merkezi (AADYM) faaliyete geçirildi.

Depremin sona ermesiyle personel ihtiyatlı bir şekilde bulundukları binayı boşaltmaya başladı. Toplanma alanına gelen personelden yaralı ve eksik olanlar tespit edildi. Ayrıca Büyükşehir’in tüm birimlerinden telsiz vasıtası ile oluşan durum hakkında bilgi alındı.