Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yarıyıl tatilinde kent genelindeki okullarda haşere ve kemirgenlere karşı ilaçlama yaptı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi vektörle mücadele hizmeti kapsamında yarıyıl tatilinde okulları yeni döneme hazır hale getirdi. Ekipler, yarıyıl tatilinde il genelinde 890 okulda haşere ve kemirgenlere karşı ilaçlama yaptı.

HAŞERE VE KEMİRGENLERE KARŞI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri, yıl boyunca sivrisinek ve karasinek gibi zararlılara karşı mücadeleyi sürdürüyor. Ekipler, okulların 17 Ocak itibariyle yarıyıl tatiline girmesi ile il genelinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilk ve ortaöğretim seviyesindeki 890 okulda ilaçlama çalışmasını büyük titizlikle yerine getirdi. Çalışmalar kapsamında özellikle çocukların ortak kullanım alanları olan tuvaletler ve haşereler için uygun üreme ortamları olan kazan daireleri gibi alanlar hedef alınarak, öğrencilerin tatil dönüşü temiz bir ortamda eğitim görmeleri hedeflendi.

ÜREME NOKTALARI HEDEF ALINDI

Büyükşehir Belediyesi vektörle mücadele ekiplerinin il genelinde yaptığı uygulamada; özellikle okul lavaboları, ardiye, kalorifer dairesi gibi zararlı canlıların üreme odaklarını oluşturan alanlarda ilaçlama gerçekleştirildi.

Okullarda uygulanan ilaçlama ile kemirgenlerden bulaşan hantavirüs enfeksiyonları, veba, leptospira enfeksiyonları ile haşerelerden kaynaklanan verem, tifüs, dizanteri gibi hastalıklarla mücadelede iyi bir yol alındığı belirtilirken, yapılan uygulamalarda Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış, tür seçiciliği olan ve doğanın dengesini bozmayacak ürünlerin kullanıldığının da altı çizildi.