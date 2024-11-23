Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, ulaşımda aksamalarına neden olacak çalışmaların izinsiz yapılmaması konusunda uyarıda bulunduKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, Kocaeli geneli ulaşım ağında tamamen ya da kısmi olarak kapatılarak yapılacak her türlü çalışmanın Ulaşım ve Trafik Düzenleme Komisyonu’ndan izin alınarak gerçekleştirilmesi konusunda uyarıda bulundu. Buna göre şehir genelinde trafik güvenliğini ve düzenini sağlayan çalışmalarda gerekli önlemler alınarak yol kapatılması gerekiyor. Yapılan çalışmalar Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından düzenli olarak kontrol ediliyor.

ÇALIŞMA ÖNCESİ İZİN

Asfalt, bakım-onarım, altyapı çalışmaları, inşaat bakım ve yıkım çalışmaları, taşınma işlemleri, araç yolu üzerinde yük indirme-bindirme faaliyetleri öncesinde ilgili vatandaş veya kurumların Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne başvurarak gerekli izinleri almaları gerekiyor. Yapılan çalışmalar Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından sahada düzenli kontrolleri gerçekleştiriliyor.

YOL VE TRAFİK GÜVENLİĞİ

İzin alınmadan gerçekleştirilen çalışmalar trafik akışında ciddi sorunları ve toplu taşıma hatlarının aksamaya uğramasına neden oluyor. Çalışmaların durdurulması ve yasal işlemlerle karşılaşılmaması amacıyla çalışma yapacak ilgili kişi ve kurumların yol ve trafik güvenliğini tehlikeye atmamak için kurallara riayet etmelerini ve yapılacak çalışmalar için gerekli izinlerin alınması gerekiyor.