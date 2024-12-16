Kocaeli Büyükşehir, yeni inşa ettiği spor tesislerinin yanı sıra mevcuttaki tesislerin de bakım ve onarımını gerçekleştirmeye devam ediyor. Bu anlayışla pek çok çalışmaya imza atan Büyükşehir şimdi de Karamürsel Ereğli Spor Tesisleri’nin bakımı ve onarımı için ihale gerçekleştirildi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ihale kapsamında, Karamürsel Ereğli Spor Tesisleri bünyesinde bulunan halı sahanın genişletilerek yenilenmesi, iki katlı tesis binasının bakım ve onarımının yapılması, mevcut ölçüleri 24,50x44,50 olan halı sahanın 28,40x 45,90 ölçülerine çıkartılması çalışmaları yapılacak.

9 FİRMA TEKLİF VERDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası’nda yapılan ihaleye 9 firma teklif sundu. En yüksek teklif 7 milyon 529 bin TL ile Arttech Yapı’dan gelirken, en düşük teklif 3 milyon 643 bin TL ile Ramazan Şahin tarafından verildi.