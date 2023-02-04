Kocaeli Büyükşehir İtfaiyesi, kurumsal seviyede deneyim paylaşımını arttırmak amacıyla ERASMUS+ programı dahilinde gerçekleştirilen ‘Afetlere Hazırız’ projesinin ilk toplantısını Yunanistan’da yaptı.

Kocaeli Büyükşehir İtfaiyesi, kurumsal seviyede deneyim paylaşımını arttırmak amacıyla ERASMUS+ programı dahilinde gerçekleştirilen ‘Afetlere Hazırız’ projesinin ilk toplantısını Yunanistan’da yaptı.

Ulusal ve uluslararası çapta eğitim faaliyetlerini sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, muhtemel afetlere karşı projelerde rol almaya devam ediyor. Kocaeli itfaiyesi, kurumsal seviyede deneyim paylaşımını arttırmak amacıyla Türkiye Ulusal Ajansı ERASMUS+ programı dahilinde READY4DISasters (Afetlere Hazırız) isimli projede yer alıyor. Proje çerçevesinde belirli afetlere karşı bilgilendirme ve eğitim kitapçığı hazırlanması hedefleniyor. Aynı zamanda edinilen bilgilerin kalıcı hale gelmesi için akıllı telefonlara indirilebilen uygulama sayesinde oyun da tasarlanacak. READY4DISasters (Afetlere Hazırız) isimli projesinde ayrıca GTÜ (Gebze Teknik Üniversitesi), AFAD Kocaeli İl Müdürlüğü, LARES (İtalya), TRAINING 2000 (İtalya), OIKOPOLIS (Yunanistan), Digiway (Gürcistan) gibi kurumlar yer alıyor.

Projenin başlaması ile birlikte, önceki aylarda proje ortakları ile internet üzerinden toplantılar gerçekleştirilmişti. Yüz yüze toplantıların ilki Yunanistan başkenti Atina’da gerçekleştirildi. Projenin yol haritası ile sorumluluklar toplantıda belirlendi. Toplantıya Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nden İtfaiye Dairesi Başkanlığı İtfaiye Müdahale Şube Müdürü Hüseyin Gürbüz, İtfaiye Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü Eğitim Birimi KOBİTEM Amiri Recep Yayla ile Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı AB ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğünden Fatih Durmuş katıldı.