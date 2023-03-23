Hatay’ın Defne ilçesinde oruç ibadetini gerçekleştirmek isteyen depremzede vatandaşlar, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin çadır kentinde ilk sahurlarını yaparak, Ramazan-ı Şerif’e ‘merhaba’ dedi.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki büyük depremden etkilenen yerlerden biri olan Hatay’ın Defne ilçesinde ilk sahur Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin çadır kentinde yapıldı. Defne ilçesinde gıda, barınma ve lojistik çalışmalarını titizlikle yürüten Büyükşehir, Ramazan ayının gelmesi ile birlikte gönül sofralarını bu kez sahurda kurdu. Mehmetçiğin yardımıyla bölgede 2 ramazan çadırı kuran Büyükşehir, çadır kentte kalan depremzedelere ilk sahurluk menüleri dağıttı. Vatandaşlar için bin 500 kişilik sahur menüsü hazırlandı. Depremzedeler, ezan vaktinin gelmesiyle oruca niyetlenerek dua etti.