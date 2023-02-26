Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Hatay Defne’de çadırkent, hastane ve konteyner kent kurulumunun yanı sıra enkaz kaldırma çalışmalarına da katılıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Hatay Defne’de çadırkent, hastane ve konteyner kent kurulumunun yanı sıra enkaz kaldırma çalışmalarına da katılıyor.

Kahramanmaraş’ta arka arkaya yaşanan iki depremde büyük hasar alan yerlerden Hatay Defne’de depremin yaralarının sarılması için çalışan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çadırkentin kurulumunu tamamladı, hastane ve konteyner kentin yapımına da devam ediyor. Bölgede lojistik dağıtımı, gıda, altyapı hizmetleri de veren Kocaeli Büyükşehir ekipleri, Defne’deki enkazın kaldırılması çalışmalarına katılıyor. Çalışma çerçevesinde toplam bin 463 araç enkaz kaldırıldı.

15 binadan bin 463 araç dolusu enkaz çıktı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Defne’deki enkaz kaldırma çalışmalarında da görev alıyor. Fen İşleri Daire Başkanlığı’nın teknik personel, iş makinesi ve kamyon desteği verdiği çalışmalar AFAD tarafından yönlendirilirken, 15 kamu kurumu ile koordineli şekilde yürütülüyor. Kocaeli Büyükşehir, AFAD’ın belirlediği 16 binada enkaz kaldırma çalışması yapıyor. 19 Şubat’tan bu yana ekipler 15 binada enkaz kaldırma çalışmasını tamamladı. Ayrıca Antakya Devlet Hastanesi’nin enkaz kaldırılma çalışması da Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından koordine ediliyor.

Kocaeli Büyükşehir ekipleri sahada 12 iş makinesi, 70 kamyon, 2 arazöz ile çalışıyor. Çalışma neticesinde toplam bin 463 araç enkaz kaldırıldı.