Kocaeli’de etkili olan kar yağışının ardından Büyükşehir Belediyesi’nin şehrimize kazandırdığı milyonluk yatırımlar kartpostallık görüntülere büründü.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli’de etkili olan kar yağışı ile muhteşem manzaralar oluştu. Kar, beyaz bir gelinlik gibi tüm şehri kaplarken, Büyükşehir’in ulaşımdan sosyal donatılara, kültürden sanata kadar hayata geçirdiği yüzlerce proje kartpostallık görüntüler sundu.

MANZARALAR ÖLÜMSÜZLEŞTİRİLDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kuvvetli kar yağışından kentin olumsuz etkilenmemesi için 2.321 personel ve 623 araç-iş makinesi ile yaklaşık 1.750 kilometrelik yolda karla mücadele için yoğun mesai harcıyor. Ekipler bir yandan kar temizleme ve tuzlama çalışmalarına devam ederken, Büyükşehir’in kente kazandırdığı dev eser ve hizmetler ise kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler oluşturdu. Kart örtüsü ile kaplanan projelerin eşsiz manzaraları, fotoğraflarla ölümsüzleştirildi.

KARTEPE’DE MUHTEŞEM MANZARA

Kocaeli’nin önemli turizm destinasyonlarından Kartepe’de kar yağışıyla birlikte harika manzaralar ortaya çıktı. Yağışla birlikte kartpostallık görüntüler oluşurken, vatandaşlar soluğu Büyükşehir’in kente kazandırdığı alanlarda aldı. Teleferik projesi ile kentin 50 yıllık hayalini gerçekleştiren Büyükşehir, Kuzuyayla’da bir süre önce hizmete açtığı Kayak Pisti ile vatandaşların kar keyfini doyasıya yaşamasını sağladı. Kuzuyayla’ya ulaşım için teleferiği tercih edenler, doyumsuz kar manzarası eşliğinde yolculuk yaptı.

EŞSİZ MEKANLAR, EŞSİZ ATMOSFER

Kocaeli genelinde etkili olan yağış, vatandaşlara eşsiz manzaralar sundu. Büyükşehir’in Kocaeli’ye kazandırdığı millet bahçeleri, sosyal alanlar, yürüyüş parkurları, spor tesisleri ve ortak kullanım alanları kar yağışıyla birlikte eşsiz bir atmosfere büründü. Avrupa’nın en büyük doğal yaşam parkı Ormanya başta olmak üzere Kocaeli’deki parklar ve millet bahçeleri vatandaşların en uğrak yerleri oldu. Lapa lapa yağan karı değerlendirenler, eşsiz güzelliklerde fotoğraf çekerek o anları ölümsüzleştirdi.

KAR ALTINDA YÜRÜMEK BİR BAŞKAYDI

Büyükşehir’in kullanıcı dostu anlayışla yenilediği Cumhuriyet Bulvarı’nda da kar manzaraları görülmeye değerdi. Kocaeliler, tarihi çınar ağaçlarının gölgesinde uzayıp giden Cumhuriyet Bulvarı’nda kar yağışı altında yürümenin keyfini yaşadı. Kar altında bir başka güzelliğe bürünen Cumhuriyet Bulvarı, fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekti. Şehir merkezi boyunca ilerleyen Akçaray Tramvayı da beyaz örtü üstünde eşsiz bir hava yarattı.

TÜM PROJELER GÖRÜLMEYE DEĞERDİ

Büyükşehir’in ulaşımda konfor ve güvenliği sağlamak adına hayata geçirdiği kavşaklar, bağlantı yolları ve köprüler de beyaz örtü altında bir başka güzeldi. Kandıra yolundaki trafik akışını kesintisiz hale getiren Yeşilova Solaklar Köprülü Kavşak başta olmak üzere objektiflere yansıyan kar manzaraları Büyükşehir’in projelerini tablo gibi ortaya çıkardı. Büyükşehir’in bir diğer önemli projelerinden olan Milli İrade Meydanı da kartpostallık görüntüler arasında yerini aldı.